«Ман Сити» — «Ливерпуль»: результат матча 08.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась ничьей — 1:1.



Счёт был открыт на 13-й минуте. Нападающий гостей Садио Мане ворвался в штрафную, убрал мяч вправо и получил по ногам от защитника «горожан» Кайла Уолкера. Судья без промедлений назначил одиннадцатиметровый. Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый. Вратарь «горожан» Эдерсон угадал направление удара египтянина, но не смог среагировать на сильно пущенный мяч.



На 31-й минуте нападающий хозяев Габриэл Жезус принял передачу от полузащитника Кевина Де Брёйне и низом точно пробил по воротам Алисона Бекера. У «Сити» в конце первого тайма была возможность выйти вперёд, но Кевин Де Брёйне не реализовал пенальти.



Поставить на ничью предлагали за 4.20: с 1000 рублей можно было выиграть 4200 рублей. Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.70, а «обе забьют» — за 1.46.



Ставки на пенальти принимались за 2.80, на точный счёт 1:1 давали 8.50.