Букмекеры просчитали вероятность увольнения Тедеско из «Спартака» по ходу сезона РПЛ
Московский «Спартак» проводит неудачный отрезок. Команда Доменико Тедеско проиграла «Ростову» (0:1), а затем не смогла обыграть «Урал» (2:2). В результате московская команда после 14 туров занимает 3-е место, уступая лидеру — ЦСКА — три очка.
Кроме того, Доменико Тедеско заявил, что не будет вести переговоры о новом контракте до зимы. Букмекеры принимают ставки на то, что немецкий специалист покинет «Спартак» до конца сезона РПЛ.
Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 5.80 (15%). Сделать ставку на то, что Доменико всё же доработает текущий сезон до конца, можно за 1.10 (85%).
Тедеско руководит «Спартаком» уже год. Ранее появлялась информация о том, что тренером интересуется ряд клубов немецкой Бундеслиги.
- 9 ноября 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:22
-
07:14
- 8 ноября 2020
-
21:45
-
21:38
-
21:07
-
21:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
Партнерский контент