Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры просчитали вероятность увольнения Тедеско из «Спартака» по ходу сезона РПЛ

Букмекеры просчитали вероятность увольнения Тедеско из «Спартака» по ходу сезона РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Московский «Спартак» проводит неудачный отрезок. Команда Доменико Тедеско проиграла «Ростову» (0:1), а затем не смогла обыграть «Урал» (2:2). В результате московская команда после 14 туров занимает 3-е место, уступая лидеру — ЦСКА — три очка.

Кроме того, Доменико Тедеско заявил, что не будет вести переговоры о новом контракте до зимы. Букмекеры принимают ставки на то, что немецкий специалист покинет «Спартак» до конца сезона РПЛ.

Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 5.80 (15%). Сделать ставку на то, что Доменико всё же доработает текущий сезон до конца, можно за 1.10 (85%).

Тедеско руководит «Спартаком» уже год. Ранее появлялась информация о том, что тренером интересуется ряд клубов немецкой Бундеслиги.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020