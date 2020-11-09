Эксперты: Виктор Мозес покинет «Спартак» после окончания срока аренды
Нигериец Виктор Мозес стал новичком «Спартака» в недавно завершившееся трансферное окно. Игрок сборной Нигерии перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. По окончании сезона «Спартак» может выкупить Мозеса за фиксированную сумму.
По оценке букмекеров, до выкупа дело не дойдёт. Поставить на то, что Мозес покинет красно-белых по окончании сезона РПЛ—2020/2021, можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 56% вероятности. Поставить на то, что латераль заключит со «Спартаком» полноценный контракт по завершении сезона, можно за 2.00 (44%).
За «Спартак» Мозес сыграл уже в четырёх матчах РПЛ. В них он забил 1 гол. Ранее футболист выступал за «Челси», «Интер», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Ливерпуль», «Уиган» и «Кристал Пэлас».
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