Букмекеры: Трамп не признает поражение на выборах президента США в ближайшее время

Дональд Трамп, вероятно, проиграл выборы США. Официально об этом ещё не объявили, но, по всем данным, Джо Байден обгоняет действующего президента. Правда, Трамп не намерен сдаваться и собирается идти в суды с исками, чтобы доказать свою правоту.



Букмекеры принимают ставки на то, когда Трамп признает своё поражение. Если Трамп вдруг выступит с таким заявлением до 13 ноября, то сыграет ставка с коэффициентом 5.50. Это примерно 15% вероятности. Поставить на то, что Трамп не признает поражение до этого времени, можно с коэффициентом 1.12. Вероятность такого исхода составляет 85%.



По последним данным, Байден обходит Трампа в большинстве ключевых штатов и достигнет необходимой ему отметки в 270 голосов выборщиков.