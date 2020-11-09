Британский политик поставил 10 тыс. фунтов на победу Трампа. Кажется, он проиграл

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж поставил 10 тыс. фунтов на победу Дональда Трампа на проходящих в среду в США президентских выборах. Это чуть больше миллиона рублей. Фарадж сделал ставку с коэффициентом 2.88.
Таким образом, в случае успеха Фарадж получил бы 28.8 тыс. фунтов (2.91 млн рублей). Однако похоже, что его ставка оказалась неудачной. Официально о поражении Байдена ещё не объявили, но по всем данным Джо Байден обгоняет действующего президента. Правда, Трамп не намерен сдаваться и собирается идти в суды с исками, чтобы доказать свою правоту.
Фарадж предсказывал победу Трампа на выборах. Он консультирует ирландского букмекера Paddy Power по ставкам на политику и в частности на действия Дональда Трампа.
По последним данным, Байден обходит Трампа в большинстве ключевых штатов и достигнет необходимой ему отметки в 270 голосов выборщиков.
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