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Букмекер отказался выплачивать игроку выигрыш в $ 8,5 млн. Все дело в прокси-сервере

Букмекер отказался выплачивать игроку выигрыш в $ 8,5 млн. Все дело в прокси-сервере
Ставки / Прогнозы 0

Американец из штата Флориды готов обратиться в суд с иском против букмекера DraftKings после того, как ему отказали в выплате выигрыша $ 8,5 млн.

Игрок поставил $ 3 млн на итоги чемпионатов по американскому футболу в трёх дивизионах — NFC North, SEC East и SEC West. Ему удалось верно предсказать исход турниров, на выплату он должен был получить $ 8,5 млн. Однако букмекер заморозил его игровой счёт и отказался выплачивать выигрыш. Всё дело в том, что мужчина использовал прокси-сервер, заходя на сайт DraftKings, а это запрещено правилами букмекера.

По словам игрока, букмекер ужасно разочаровал его, а общение со службой поддержки ни к чему не привело. Теперь житель Флориды рассматривает возможность обратиться в суд, чтобы получить свои деньги.

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