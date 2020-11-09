Букмекер отказался выплачивать игроку выигрыш в $ 8,5 млн. Все дело в прокси-сервере
Американец из штата Флориды готов обратиться в суд с иском против букмекера DraftKings после того, как ему отказали в выплате выигрыша $ 8,5 млн.
Игрок поставил $ 3 млн на итоги чемпионатов по американскому футболу в трёх дивизионах — NFC North, SEC East и SEC West. Ему удалось верно предсказать исход турниров, на выплату он должен был получить $ 8,5 млн. Однако букмекер заморозил его игровой счёт и отказался выплачивать выигрыш. Всё дело в том, что мужчина использовал прокси-сервер, заходя на сайт DraftKings, а это запрещено правилами букмекера.
По словам игрока, букмекер ужасно разочаровал его, а общение со службой поддержки ни к чему не привело. Теперь житель Флориды рассматривает возможность обратиться в суд, чтобы получить свои деньги.
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