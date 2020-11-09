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Клубам НБА разрешили рекламировать букмекеров. Благодарить нужно коронавирус

Клубам НБА разрешили рекламировать букмекеров. Благодарить нужно коронавирус
Ставки / Прогнозы 0

Руководство НБА разрешило клубам лиги рекламировать букмекерские компании, казино и алкогольные бренды. Первыми этим правом воспользовались в «Мемфис Гризлис». Этот клуб заключил спонсорское соглашение с букмекером и оператором фэнтези-спорта FanDuel.

Кроме того теперь клубы смогут продавать рекламу около лицевой линии рядом с корзинами и заключать контракты с тремя международными спонсорами вместо двух.

Спасибо за это в НБА должны сказать пандемии коронавируса. По данным американских СМИ, выручка НБА в прошлом сезоне уменьшилась на 10%. Сейчас он составляет $ 8.3 млрд. Убытки уже сейчас составляют $ 800 млн. Если старт нового сезона отложат до 1 января, то эта сумма достигнет $ 1 млрд. Тем более что пока неизвестно, смогут ли посещать матчи НБА болельщики.

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