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ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
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10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех «Спартака» идёт за 5.75.

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Итоговый успех ЦСКА оценён в 1.27, победа «Спартака» с учётом дополнительного времени и буллитов оценена в 3.70.

Гол Антона Слепышева идёт за 3.55, гол Йори Лехтеря — за 4.00.

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Красно-белые набрали очки в девяти из десяти предыдущих матчей.
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