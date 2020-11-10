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ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ИТМ 3 гола ЦСКА за 1.88.

«Вроде бы расклад понятен. Состав ЦСКА заметно мощнее, клуб единолично возглавляет сводную таблицу КХЛ, а «Спартак» — за пределами зоны плей-офф. На деле всё не так просто. Подопечные Олега Знарка преодолели кризис и перед паузой на Евротур набрали ход. Лидеры вернулись в строй, разыгрался Юлиус Гудачек.

В результате команда зацепила очки в девяти из десяти последних поединков. Исключение — 3:4 от «Северстали», где тренерский штаб доверился Никите Беспалову, а тот не выручил. Кроме того, Знарок всегда умел пользоваться паузами, а сейчас у него было больше недели. Думается, функционально гости будут готовы как надо.

Всё это обещает ЦСКА определённые проблемы. Вот только «армейцы» в первый день ноября проиграли дерби «Динамо» (3:4), а уступать два раза подряд (тем более принципиальным соперникам) не в их правилах. Благо что представительство в сборных на этот раз получилось скромным, практически все остались в расположении клуба.

Раз так, ждём вязкий и интенсивный хоккей. Шансы красно-синих, разумеется, выше, поскольку по уровню исполнительского мастерства они имеют заметное преимущество. В то же время лёгкой добычей красно-белые вряд ли станут. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.94 и ИТМ 3 гола ЦСКА за 1.88.

Юлиус Гудачек получил возможность отдохнуть и будет в порядке, а защита у «Спартака» в последние недели заметно добавила. Хозяева наверняка наберут очки, но полную авоську вряд ли накидают. Ждём чего-то вроде 2:1 или 3:2».

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Красно-белые набрали очки в девяти из десяти предыдущих матчей.
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