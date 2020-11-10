«Трактор» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ в Челябинске

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».
Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.45.
«В этом сезоне «Трактор» показывает неплохие результаты, и в этом матче примерно равных соперников я отдаю небольшое предпочтение хозяевам, но не исключаю и ничьей в основное время.
Команды встречались перед перерывом на игры сборных, и тогда в Магнитогорске победу одержал «Металлург» со счётом 4:1. Хотя, как мне кажется, «Металлург» команда и немного более мастеровитая, но на домашнем льду челябинцы выложатся, будут биться и как минимум не проиграют в основное время.
Фактор своей площадки здесь будем иметь значение. На домашнем льду «Трактор» играет уверенно и выиграл все матчи в октябре на своей арене, хоть их было и немного (четыре) и с не самыми сильными соперниками. Вообще, в этом сезоне «Трактор» удивляет и становится командой, которая может отбирать очки у лидеров чемпионата», — сказал Вуйтек.
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