«Авангард» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Сочи».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.56.



«Вот для кого пауза на Евротур оказалась самой нужной и полностью в кассу, так это для «Авангарда». Он умудрился проиграть пять из шести последних матчей и уступил спотыкающемуся весь сезон «Салавату» первое место в дивизионе Чернышева, а значит, и второе место в Восточной конференции. И теперь «ястребы» скромно прозябают в турнирной таблице между «Трактором» и почти падшей «Магниткой». Поэтому в «Авангарде» не просто должны радоваться этой паузе, но и проставиться за неё руководству КХЛ – могли ведь, как и раньше, паузы не делать.



На прошедшей неделе, конечно же, в балашихинской команде был мозговой штурм с вечными русскими вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?». Но зато у «ястребов» имеется прекрасная возможность прилично стартовать после паузы. Конечно, совсем идеальным вариантом было бы рижское «Динамо», но рижан на всех не напасёшься, поэтому придётся довольствоваться сочинцами, которые тоже далеко не «Монреаль Канадиенс» и даже не «Ак Барс».



В общем, «Авангард» должен брать быка за рога, а ХК «Сочи» за то место, где лежат два очка. Потому что другого результата никто просто не поймёт. И эти два очка должны быть железобетонными, а не вымученными в овертайме. Тем более что «Авангард» знает, как играть с южанами, и в первом междусобойчике сезона вынес их в Сочи вперёд ногами – 7:2.



«Авангард» победит, потому что ему некуда деваться. В основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Сочи». Прогноз: Хартли, Чинахов, Емелин и Якупов прервут кошмарную серию Омичи потерпели пять поражений в шести матчах и спозли на пятое место Востока.