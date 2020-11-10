«Йокерит» — СКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 1.61.
«Вот интересно, результаты сборных на командных взаимоотношениях отражаются? В данном случае место и время намекают на то, что должны отразиться, слишком уж брутально и позорно вывозила наша молодёжка имени товарища Ларионова финскую сборную да ещё перед родными болельщиками. И это было совсем недавно, то есть кровоточащие душевные раны ещё никак не успели зарасти. И тут вам, пожалуйста – СКА прибывает в Хельсинки собственной персоной, и есть возможность отомстить, причём не кому-нибудь, а главному тренеру сборной России, хоть он и курил бамбук дома во время Кубка Карьяла.
Возможность отомстить есть, но надо же ещё ею воспользоваться. А как, если «Йокерит» играет с питерцами, мягко говоря, отвратительно? Скажем, в прошлом сезоне «армейцы» взяли у горячих финских парней три матча из четырёх, годом ранее – все четыре. И как тут извернуться, чтобы пролить бальзам на исстрадавшиеся сердца своих болельщиков?
Понятно, что «джокеры» будут изворачиваться. Понятно, что при таких условиях больших счетов в матче ждать не следует. Но СКА – это всё-таки СКА. И по каждому отдельному параметру он превосходит «Йокерит», где-то просто, а где-то и на голову. Поэтому гости должны победить, сделать это в основное время, пусть и с минимальным счётом при достаточно низовом матче», — сказал Лебедев.
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