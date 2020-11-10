«Трактор» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Челябинске

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.05.



«Уральское дерби такое же принципиальное, как и противостояние ЦСКА и «Спартака». В этом сезоне обе команды потерпели значительные перемены в составах. Многие игроки покинули клубы. Очень большие перемены были у «Магнитки». Но наряду с ушедшими стоит отметить и целую плеяду пришедших ребят из питерского СКА. Эти игроки, в общем-то, и определяют лицо команды.



Главная проблема, которая есть сейчас у «Металлурга», это короткая «скамейка». Очень много игроков по тем или иным причинам не попадают в заявку. Кто-то травмирован, кто-то болеет. Тем не менее, на мой взгляд, фаворит «Металлург». «Трактору» придётся нелегко. Всё-таки магнитогорцы в этой игре будут сильнее, точнее, лучше и смотреться будут тоже интереснее. Кстати, не так давно «Металлург» обыграл «Трактор» на своём льду – 4:1», — сказал Плющев.

«Трактор» — «Металлург». Прогноз: Кравцов и Косов ответят Воробьёву на 1:4 в Магнитогорске «Лисы» не выигрывали в Челябинске в основное время аж с 2015 года.