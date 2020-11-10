«Локомотив» — «Барыс»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 10 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Барыс».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 2.17.



«В то время как российские команды приводили себя в чувство, заодно теряя игровой тонус, «Барыс» возвращал долги. Те самые, что набрал за время своего карантина. И теперь мы получили к отчётному матчу интересную картину. С одной стороны «Локомотив», который отдыхал 10 дней. За эти дни он, безусловно, полностью восстановился, он тренировался, он готовился. Он свеж, но ему надо возвращать игровые связи и игровой тонус.



С другой стороны мы имеем «Барыс», который за эти самые 10 дней провёл два матча, причём второй из них за двое суток до ярославской игры. «Барыс» на ходу, он обыграл не только «Куньлунь» и рижан дома, но и «Северсталь» в Череповце, что было гораздо более сложной задачей. Но в то же время «Барыс» уже не столь свеж и точно будет уступать в этом аспекте «железнодорожникам». Так что же возьмёт верх?



Ответ на это, кажется, нам даст статистика личных встреч, легкий анализ которой позволяет сделать вывод, что в этой паре огромное преимущество принадлежит не какой-то конкретной команде, а хозяину матча. Хозяева выиграли восемь из десяти последних междусобойчиков. А кто у нас сейчас хозяин? Правильно: «Локомотив». Значит, ему и карты в руки.



Ярославцы победят в основное время и с достаточно приличным преимуществом, минимум в пару шайб», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — «Барыс». Прогноз: Скабелка и Паскуале передадут привет клубу из Казахстана «Барыс» никогда не выигрывал в Ярославле — 10 поражений в 10 матчах.