ЦСКА — «Спартак»: результат матча 10 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.



Победную шайбу в овертайме забросил Мартин Бакош, в этой встрече на его счету дубль. Два очка в составе гостей набрал Йори Лехтеря (0+2). В ЦСКА голы забили Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

Эксперты считали «Спартак» явным аутсайдером, ставки на красно-белых принимались за 5.75. С 1000 рублей можно было выиграть 5750 рублей. Победа ЦСКА шла за 1.58, ничья — за 5.10.

На тотал больше 4.5 шайбы букмекеры давали 1.91, на гол Антона Слепышева — 3.55. Итоговый успех «Спартака» оценивался коэффициентом 3.70.