Нидерланды — Испания: прогноз и ставка на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Испания.

Ставка: победа Нидерландов с нулевой форой за 2.19.

У голландцев дела складываются паршиво. Рональд Куман сбежал в «Барселону», пост главного тренера занял Франк де Бур, который в работе с клубами не впечатлял. Старт Лиги наций получился бледным, хотя с группой определённо повезло. В первом туре (ещё до прихода де Бура) с горем пополам дожали Польшу, у которой не было Роберта Левандовского. 1:0.



На этом успехи закончились. В двух встречах с Италией набрали одно очко — 0:1 дома и 1:1 в гостях, оба раза соперник смотрелся лучше. И скатали нулевую ничью с Боснией и Герцеговиной (0:0). Мячом владели, угловые подавали, а забить не смогли. В сухом остатке — пять очков и третье место в квартете.



У сборной Испании, конечно, всё идёт гораздо веселее. И всё же довольно странно, что букмекеры отдают испанцам заметное преимущество. На наш взгляд, линия должна быть ровнее.



Всё очень просто: гостям эта игра не нужна от слова совсем. Главная задача — избежать травм. А вот Франку де Буру в нынешней ситуации победа над именитым соперником очень пригодится, пусть и в товарищеской игре. Потому что критикуют его активно. И по делу.



И второй момент — испанцы остались без Ансу Фати и Хесуса Наваса, которые получили травмы. Юный игрок «Барселоны» вообще начал сезон очень мощно, выделялся в том числе и в сборной. А вот у оранжевых состав в порядке. Правда, Яспер Силлессен получил травму, но на последнем рубеже есть Марко Бизот и Тим Крул.



Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.19 и ИТБ 1 гола сборной Нидерландов за 1.71. В официальном матче шансы Испании были бы выше, а так Луис Энрике наверняка проверит в деле резерв. А вот де Буру сейчас не до экспериментов, нужно хоть немного снизить давление".