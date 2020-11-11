Бельгия — Швейцария: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Бельгия — Швейцария.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.76.
«Товарищеский матч в городе Ауд-Хеверле на стадионе «Ден Дреф». Бельгия — это, конечно, про голы. Больше двух мячей было забито в 7 из последних 11 товарищеских матчей бельгийцев. Плюс Бельгия забивала в пяти первых таймах из последних семи. Можно было бы взять именно эту ставку.
Не исключено, что Роберто Мартинес пойдёт на какие-то изменения. Не будет Эдена Азара, но есть Торган Азар. Есть ребята, которые хотят себя проявить. Это Доди Лукебакио, есть ещё Бентеке, молодой Доку, Ванакен. Должны быть забитые мячи.
У швейцарцев более проблемный состав. Проблем больше, чем у Бельгии. Но сыграть с одной из топовых сборных Европы для Швейцарии статусно, важно. Швейцарцы играют смело, чего только стоит матч против сборной Германии.
Я предположу, что здесь будет минимум три забитых мяча. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча» за 1.76», — сказал Генич.
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