Польша — Украина: прогноз Алексея Андронова на контрольный матч

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч сборных Польша — Украина.
Ставка: обе забьют за 1.84.
«В паузу на матчи сборных теперь играются не только встречи Лиги наций, но и товарищеские. Не очень понятно, для чего это делается. И так футболисты играют в жутком ритме. Лишний матч — это, наверное, не самая важная история, тем более матч товарищеский, или контрольный, как любит говорить Станислав Черчесов.
Одну из таких игр мы и пытаемся рассмотреть — Польша против Украины. Состояние команд для меня загадочное, особенно украинской сборной. Она прошла через борьбу с коронавирусом в рамках двух своих ведущих клубов — «Шахтёра» и «Динамо». Не очень себе представляю, как будет выглядеть команда. Но считаю, что и у тех, и у других есть определённые проблемы с обороной. Исходя из этого и из того, что вряд ли все основные силы будут брошены в бой, нужно ждать забитых мячей», — сказал Андронов.
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