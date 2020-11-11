«Сибирь» — «Динамо» Минск: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Сибири» за 1.99.
«Перерыв закончился, команды продолжают выступление в лиге. Давайте возьмём победу хозяев площадки. Они пришли в себя, забыли все свои неудачи и поражения. Главный тренер, Николай Заварухин, нашё время и поработал со своими подопечными, настроил их. Немного, по-доброму, встряхнул, перезагрузил. Так что сибиряки выйдут уверенными в себе, с боевым настроем и покажут свою хорошую игру.
До перерыва новосибирцы уступили в трёх встречах, но на выезде: «Металлургу» — 0:3, «Ак Барсу» — 3:5 и «Нефтехимику» — 1:3. Крупного счёта, даже на двоих, я думаю, в матче не будет. Сибиряки оформят минимальную победу. Скорее всего, с типичным небольшим футбольным разрывом.
У минчан было много больных хоккеистов. Тренер тоже себя неважно чувствовал. Непонятно пока, что будет с их составом. В их команде три хоккеиста в лазарете, у хозяев — лишь один. Так что «Сибирь» возьмёт себя в руки, хорошенько поработает и победит в основное время матча и с преимуществом в одну шайбу», — полагает Кожевников.
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