Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Италия — Эстония: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Италия — Эстония: прогноз Константина Генича на товарищеский матч
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Италия — Эстония.

Ставка: Италия выиграет и не пропустит за 1.71.

«Сборная Италии под руководством Манчини сыграет со сборной Эстонии. У Манчини какие-то проблемы со здоровьем, возможно, он будет отсутствовать. Но это, я думаю, не должно помешать итальянцам обыграть сборную Эстонии.

Эстония — вполне крепкая команда с постсоветского пространства, но, конечно, не ровня итальянцам. Эстония выступает на совсем другом уровне. У итальянцев же сейчас очень приличный подбор исполнителей что в обороне, что в атаке. И конкуренция очень серьёзная. Все хотят себя проявить.

Эстонии после 3:3 с Македонией сложно рассчитывать на такое большое количество забитых мячей. Мой прогноз — победа Италии всухую за 1.71», — сказал Генич.

Италия — Эстония. Прогноз: 90 минут унижения для прибалтов во Флоренции. Даже без Манчини
Главный тренер итальянцев подхватил коронавирус, но гостей это вряд ли спасёт.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020