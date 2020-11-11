Италия — Эстония: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Италия — Эстония.



Ставка: Италия выиграет и не пропустит за 1.71.



«Сборная Италии под руководством Манчини сыграет со сборной Эстонии. У Манчини какие-то проблемы со здоровьем, возможно, он будет отсутствовать. Но это, я думаю, не должно помешать итальянцам обыграть сборную Эстонии.



Эстония — вполне крепкая команда с постсоветского пространства, но, конечно, не ровня итальянцам. Эстония выступает на совсем другом уровне. У итальянцев же сейчас очень приличный подбор исполнителей что в обороне, что в атаке. И конкуренция очень серьёзная. Все хотят себя проявить.



Эстонии после 3:3 с Македонией сложно рассчитывать на такое большое количество забитых мячей. Мой прогноз — победа Италии всухую за 1.71», — сказал Генич.

Италия — Эстония. Прогноз: 90 минут унижения для прибалтов во Флоренции. Даже без Манчини Главный тренер итальянцев подхватил коронавирус, но гостей это вряд ли спасёт.