Италия — Эстония: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Италия — Эстония.
Ставка: Италия выиграет и не пропустит за 1.71.
«Сборная Италии под руководством Манчини сыграет со сборной Эстонии. У Манчини какие-то проблемы со здоровьем, возможно, он будет отсутствовать. Но это, я думаю, не должно помешать итальянцам обыграть сборную Эстонии.
Эстония — вполне крепкая команда с постсоветского пространства, но, конечно, не ровня итальянцам. Эстония выступает на совсем другом уровне. У итальянцев же сейчас очень приличный подбор исполнителей что в обороне, что в атаке. И конкуренция очень серьёзная. Все хотят себя проявить.
Эстонии после 3:3 с Македонией сложно рассчитывать на такое большое количество забитых мячей. Мой прогноз — победа Италии всухую за 1.71», — сказал Генич.
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