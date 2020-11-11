Нидерланды — Испания: прогноз Романа Павлюченко на контрольный матч 11 ноября

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Испания.



Ставка: ничья за 3.50.



«Сборная Нидерландов принимает в товарищеской игре Испанию. Поскольку матч неофициальный, скорее всего, сегодня будет заиграно много резервистов.



Голландцы не всегда хороши в контрольных поединках. Прошлый матч с таким статусом завершился поражением от Мексими (0:1). В Лиге наций они не одержали победы в прошлых двух турах, но и очки заработать смогли. Сначала 0:0 с Боснией и Герцеговиной, а затем 1:1 против Италии.



На мой взгляд, оранжевые в последние годы возвращаются на былой высокий уровень и дома постараются не проиграть перед официальными играми. Да, не будет основного голкипера и центральных защитников, зато форварды все в строю и готовы побеждать.



Испанцы во время прошлого сбора тоже встречались с крепким противником — 0:0 с Португалией. В Лиге наций они достойно сражались с Швейцарией (1:0), только потом сенсационно уступили. Не получилось поразить ворота Украины (0:1), несмотря на 21 удар.



Я думаю, «красная фурия» не допустит очередное поражение после фиаско в Украине, но и тратить все силы на контрольный матч глупо. В составе много молодых футболистов, которые постараются себя проявить. Считаю, что команды в данный момент равные и закончат игру вничью», — сказал Павлюченко.

Нидерланды — Испания. Прогноз: без Фати ловить в Амстердаме нечего, Промес и Депай затащат Испанцам эта игра не нужна, а вот Франку де Буру победа поможет снизить давление.