Нидерланды — Испания: прогноз Романа Павлюченко на контрольный матч 11 ноября

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Испания.
Ставка: ничья за 3.50.
«Сборная Нидерландов принимает в товарищеской игре Испанию. Поскольку матч неофициальный, скорее всего, сегодня будет заиграно много резервистов.
Голландцы не всегда хороши в контрольных поединках. Прошлый матч с таким статусом завершился поражением от Мексими (0:1). В Лиге наций они не одержали победы в прошлых двух турах, но и очки заработать смогли. Сначала 0:0 с Боснией и Герцеговиной, а затем 1:1 против Италии.
На мой взгляд, оранжевые в последние годы возвращаются на былой высокий уровень и дома постараются не проиграть перед официальными играми. Да, не будет основного голкипера и центральных защитников, зато форварды все в строю и готовы побеждать.
Испанцы во время прошлого сбора тоже встречались с крепким противником — 0:0 с Португалией. В Лиге наций они достойно сражались с Швейцарией (1:0), только потом сенсационно уступили. Не получилось поразить ворота Украины (0:1), несмотря на 21 удар.
Я думаю, «красная фурия» не допустит очередное поражение после фиаско в Украине, но и тратить все силы на контрольный матч глупо. В составе много молодых футболистов, которые постараются себя проявить. Считаю, что команды в данный момент равные и закончат игру вничью», — сказал Павлюченко.
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