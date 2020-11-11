Бельгия — Швейцария: прогноз Егора Титова на товарищескую игру 11 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Бельгия — Швейцария.



Ставка: Бельгия не проиграет и обе забьют за 1.99.



«Бельгия по-прежнему без Эдена Азара, но у неё такой состав, что это сильно не ощущается. Подключают более молодых ребят, проверяют их. Обойма просто огромная. Особенно высокая конкуренция на позициях в группе атаки. И, конечно, в домашней игре Бельгия будет играть в атаку. Нет разницы, кто появится, каждый будет доказывать, что он достоин играть за бельгийскую сборную… Не вижу смысла перечислять всех звёзд, всех подающих надежды. Понятно, в каком стиле будет играть Бельгия. Только вперёд.



У швейцарцев банда тоже приличная. Все сильнейшие вызваны на эту встречу — Джака, Шакири, Сеферович. Всех их мы уже хорошо изучили. На высоком уровне Швейцария две последние встречи провела. Да, уступили испанцам (0:1), но были реальные шансы спастись. С немцами устроили перестрелку — 3:3.



Думаю, и здесь нужно говорить, что обе команды ярко действуют в атаке, а в обороне не всегда все гладко. Порой не успевают возвращаться назад. Поэтому выберу ставку «Бельгия не проиграет и обе забьют», — сказал Титов.

Бельгия — Швейцария. Прогноз: Куртуа, Алдервейрелд и Витсель не остановят Шакири «Дьяволы» пропускали в шести из семи последних матчей.