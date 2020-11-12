Молдавия — Россия: прямая видеотрансляция матча 12 ноября, где покажут

12 ноября состоится товарищеский матч Молдавия — Россия. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех Молдавии оценён букмекерами коэффициентом 19.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.45.
Букмекеры считают, что матч Молдавия — Россия 12 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.
На гол в первые 15 минут дают 3.10, на гол Александра Соболева — 2.10. Точный удар Алексея Миранчука идёт за 2.80.
Ставки на пенальти принимаются за 3.15, на удаление — за 10.0.
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