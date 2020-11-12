Молдавия — Россия: где смотреть онлайн-трансляцию 12.11.2020, прямой эфир матча

12 ноября состоится товарищеский матч Молдавия — Россия. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех Молдавии оценён букмекерами коэффициентом 19.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.45.



Букмекеры считают, что матч Молдавия — Россия 12 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.



На гол в первые 15 минут дают 3.10, на гол Александра Соболева — 2.10. Точный удар Алексея Миранчука идёт за 2.80.



Ставки на пенальти принимаются за 3.15, на удаление — за 10.0.