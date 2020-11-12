«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 12.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс»

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.87.

Вывеска замечательная, ведь соперники входят в число лидеров Восточной конференции. Хозяева ожидаемо добавили после возвращения Анвара Гатиятулина на пост главного тренера. Прошлый сезон забылся как страшный сон, результаты замечательные. В 14 предыдущих встречах добыто 11 побед, график крайне серьёзный.



Казанцы преодолели непростой отрезок в середине октября, вернувшись в привычную колею. По качеству хоккея вопросы периодически возникают, зато результаты в порядке. Четыре победы подряд и единоличное лидерство на Востоке — это серьёзно. Пострадали «Барыс», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Торпедо».



В строй потихоньку возвращаются лидеры, не хватает разве что Даниса Зарипова (уже возобновил ледовые тренировки), а также Альберта Яруллина, Артёма Галимова и Тимура Билялова. В Нижнем Новгороде накануне забрали два очка, теперь наведаются в Челябинск, после чего выездная серия завершится.



Соперники действительно достойны друг друга. У казанцев чуть крепче состав, но отсутствие нескольких хоккеистов минимизирует разницу. А на стороне челябинцев родной лёд. Неудивительно, что букмекеры выставили абсолютно равные котировки. Победа каждой из команд в основное время идёт за 2.55.



В нынешнем сезоне команды уже пересекались. Месяц назад в Татарстане «мишки» вырвали победу в серии буллитов (3:2 Б), хотя тогда Дмитрий Квартальнов не мог рассчитывать на целый ряд основных хоккеистов. Судя по предыдущим матчам, обе стороны находятся в хорошем физическом состоянии.



Потому можно не мудрить и взять лобовую ничью за 3.75. Альтернативный вариант — тотал больше 4.5 шайбы за 1.87. Эта ставка доезжала в пяти предыдущих очных встречах четыре раза. «Ак Барс» после кошмара в Хабаровске меньше трёх голов не забивает, у «Трактора» с атакой тоже всё в порядке. Думается, пять-шесть шайб мы тут увидим. Ждём чего-то вроде 3:3 или 3:2 в любую из сторон.