ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев».

Ставка: ИТБ 2 гола «СЮ» за 2.13.

«Салават Юлаев» во вторник не играл, поэтому оценить готовность коллектива непросто. Исходим из того, что всё в порядке. Состав должен быть близок к оптимальному, представительство в сборных оказалось минимальным. Можно было спокойно подтянуть проблемные компоненты.



А вот ЦСКА накануне сыграл. И сделал это неудачно. Уступил «Спартаку» в овертайме (3:4 ОТ). И ведь нельзя сказать, что играли совсем плохо. Показали вполне нормальный хоккей, создали больше остроты и достаточно владели шайбой. Но подавляющего преимущества не имели. Где-то не повезло, где-то подтащил Гудачек.



В сухом остатке — второе поражение подряд. Оба раза — в дерби, ведь до этого уступили «Динамо» (3:4). Любопытно вот что. С одной стороны, проигрывать трижды кряду совсем не в правилах ЦСКА. В нынешнем сезоне такого ещё не случалось, а в прошлом было только один раз.



И знаете что? Произошло это тоже в середине ноября. Второе поражение тогда потерпели от «Спартака» в овертайме, а третье — от «Салавата Юлаева». Если вы верите в подобные совпадения, возьмите итоговую победу уфимцев. На неё дают изумительный коэффициент 3.20.



Мы же лезть в исход не рискнём. Состав у «армейцев», естественно, мощнее, плюс свой лёд. В то же время «СЮ» по умолчанию любит сюрпризы, да и после 10 дней паузы должен быть очень свежим. Для коэффициента 1.72 хочется большей уверенности. Логично выбирать между «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.92 и ИТБ 2 шайбы «Салавата» за 2.13.



Во-первых, в трёх предыдущих очных встречах зелёные отличились аж 11 раз. Во-вторых, оборона у ЦСКА сейчас совсем не блещет. Мэт Робинсон пропустил дерби, поскольку летал к семье в Канаду. Вполне возможно, что он будет не в лучшем состоянии. Ну и третье — уфимцы оформляли как минимум два гола в 10 из 11 последних поединков.