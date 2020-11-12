Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Молдавия — Россия: прогноз и ставка на товарищеский матч 12.11.2020 в Кишинёве

Молдавия — Россия: прогноз и ставка на товарищеский матч 12.11.2020 в Кишинёве
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на товарищеский матч Молдавия — Россия.

Ставка: Молдавия не проиграет в первом тайме за 2.16.

Сборная Молдавии постепенно опускается всё ниже. В квалификации Евро-2020 она заняла последнее место в группе, набрав всего три очка в 10 поединках при разнице голов 4:26. А ведь среди соперников были Андорра и Албания. В Лиге наций получается ничуть не лучше, грозит вылет в слабейший дивизион.

В то же время перекос в линии букмекеров кажется слишком большим. Да, состав у сборной России мощнее, а Молдавия переживает непростые времена. В то же время подавляющее большинство отечественных футболистов заметно наелись из-за плотного графика. Уровень движения упал, что особенно хорошо видно в Лиге чемпионов.

А без нескольких ключевых исполнителей созидать будет тяжелее. Зависимость от Дзюбы в последние годы — факт, Фернандес был одним из самых активных и постоянно генерировал остроту. Видимо, в атаке с первых минут выйдет Александр Соболев, который в «Спартаке» чередует сильные матчи с бледными.

На наш взгляд, у команды Черчесова в Кишинёве возникнут трудности. Между прочим, с Молдавией играли не так давно. В квалификации на Евро-2016 потеряли очки на своём поле (1:1, единственный мяч забил Дзюба с пенальти) и долго возились в гостях (2:1, первый гол состоялся на исходе часа игры).

Мы бы выбирали между ставками «гол в первые 27 минут — нет» за 2.16 и 1Х в первом тайме за те же 2.16. Гостям наверняка потребуется какое-то время, чтобы приспособиться к отсутствию Дзюбы и Фернандеса. А Молдавия своё дело знает: вперёд большими силами она не пойдёт, закроется на все пуговицы и будет караулить контратаки.

Молдавия — Россия. Прогноз: Черчесов без Дзюбы и Марио Фернандеса — деньги на ветер
Сборная России осталась без Дзюбы, Фернандеса и Шунина. Кому-то придётся выйти на первый план.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020