Молдавия — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Молдавия — Россия.



Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 1.76.



«Сборная России свой товарищеский матч проведёт на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Молдаване давно уже никого не обыгрывали. В последних девяти товарищеских матчах у них 3 ничьи и 6 поражений. В октябре, например, в товарищеском матче Молдавия уступила Италии — 0:6. Вообще, свою последнюю победу Молдавия одержала в июне 2019-го. С тех пор в 13 матчах проиграла 12 раз.



У России не будет Дзюбы, Шунина, Марио Фернандеса, Смольникова. Но не просто так вызваны ребята из молодёжной сборной. Думаю, Обляков, Кучаев получат своё время. Эти ребята сейчас в хорошем состоянии. Требовательность Станислава Черчесова в этом матче будет иметь место. Нужно показать ребятам, что их не просто так вызвали, у них появляется шанс себя проявить.



Конечно, Россия сильнее, чем Молдавия. И это надо на поле лишний раз продемонстрировать.



Думаю, Россия выиграет с разницей минимум в 2 мяча. Мой прогноз — «победа России с форой (-1.5) мяча» за 1.76. Можно даже с (-2) сыграть, но это более авантюрный вариант», — сказал Генич.

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