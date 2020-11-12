Молдавия — Россия: прогноз Егора Титова на контрольный матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Молдавия — Россия.
Ставка: ТБ 3 гола за 2.24.
«Понятно, что Россия явный фаворит в этой игре. Учитывая статус матча, здесь необходимо, конечно, пробовать ребят, которые мало практики получают в сборной, которые приглашены из молодежки. Где их пробовать, если не в такой встрече, товарищеской, тем более против не самого сильного оппонента. Эксперименты должны быть, пусть даже случатся какие-то ошибки. Очевидно, что даже игроки ближайшего резерва сборной России классом выше, чем футболисты сборной Молдавии.
Результат, конечно, важен, но всё-таки матч не имеет турнирного значения. Я ожидаю увидеть новые лица в команде, которые в будущем могли бы заиграть в стартовом составе. Всех перечислять не буду, новичков у нас в этот раз достаточно. Им нужно дать шанс.
Учитывая тот момент, что у нас будут изменения, где-то будет не хватать сыгранности, я не исключаю, что мы пропустим. Но и сами должны себя в атаке показать. Молодёжь должна сыграть быстро, остро. Поэтому поставлю на тотал больше 3 мячей», — сказал Титов.
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