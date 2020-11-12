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Сербия – Шотландия: прогноз Кирилла Дементьева на стыковой матч Евро-2020

Сербия – Шотландия: прогноз Кирилла Дементьева на стыковой матч Евро-2020
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на финал плей-офф квалификации к Евро-2020 Сербия – Шотландия.

Ставка: победа Шотландии с форой (+0.75) за 1.97.

«Обе команды провалили отбор, соответственно это для них последний шанс попасть в финальный турнир. Один матч решает всё. Для букмекеров сербы здесь представляются явными фаворитами. Мне кажется, что это не совсем правильно. Сербия частенько играет довольно безалаберно. Мы видели матч против сборной России, когда у них было много моментов, но ошибки в обороне не позволили увезти даже вничью.

Шотландия менее прагматична, да и состав у неё не такой звёздный, но в отдельно взятом матче шотландский характер и дисциплина вполне могут сыграть. Поэтому здесь я предлагаю ставку на гостей с азиатским тоталом +0.75», — сказал Дементьев.

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