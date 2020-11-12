«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.63.



«На первый взгляд, оба соперника идут ровненько. Оба выиграли первые матчи после паузы, то есть оба в порядке. У обоих пять побед в шести последних играх, то есть оба на подъёме, причём «Ак Барсу» и подниматься дальше некуда. Он и так на Востоке самый первый, причём с солидным преимуществом перед вторым номером. «Трактору», конечно, ещё есть куда расти, но он на звание «олигарха всея КХЛ» как-то и не особо претендует.



В общем, надо смотреть статистику личных встреч. И тут налицо солидное преимущество «больших татар», которые выиграли у челябинцев четыре из пяти последних поединков. А вот тот, который проиграли, пришёлся уже на нынешний сезон, и случился этот афронт у «Ак Барса» дома, и был он не так давно, в середине октября. То есть кровоточащие раны уже зажили, но зарубка на память сделана, и к ней самое время вернуться.



По моему убеждению, «Ак Барс» и вернётся. Просто у него это не получится, «Трактор» привычно начнет «сушить» игру, как он в последнее время наловчился это делать, забивая в большинстве и на контратаках. Ну, так ведь у нас «Ак Барс» давным-давно и при всех тренерах, начиная со времен покойного Юрия Ивановича Моисеева (царствие ему небесное!), в такую «морилку» умеет играть лучше всех. В начале 2000-х, правда, «Локомотив» отнимал у него этот переходящий красный вымпел, но ненадолго, всего на пару сезонов, а дальше «большие татары» продолжали возделывать эту грядку и царствовать на ней. И не «Трактору» учить казанцев, как правильно умучивать соперника.



Чуете, к чему я клоню? Правильно, «Ак Барс» победит на выезде. Матч не будет зрелищным, скорее будет мучительным – причем не столько для игроков, сколько для зрителей. Игра будет напрочь «низовой», вряд ли соперники на двоих забросят больше трех-четырех шайб. Но «Ак Барс» в итоге победит, скорее всего, с минимальным счетом и в основное время», — сказал Лебедев.

«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: Кравцов, Доус и Калинин устроят перестрелку в Челябинске В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось не менее пяти голов.