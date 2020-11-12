Молдавия — Россия: ставка Дениса Казанского на товарищескую игру

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Молдавия — Россия.
Ставка: гол Соболева за 2.00.
«Товарищеская игра. Конечно, гораздо важнее, что будет в матче с Турцией. Здесь можно ожидать смешанный состав. И очень интересно, как поведёт себя нападение. Потому что Заболотный сдал сомнительный тест, история с Дзюбой всем известна. Поэтому безальтернативно остаётся только Александр Соболев.
Отработать его взаимодействие с группой атаки перед важнейшим матчем с Турцией Черчесову очень важно.
Я полагаю, что в такой ситуации стоит ждать Соболева в стартовом составе. А значит, и его результативную игру тоже. Всё-таки классом Россия гораздо выше, чем сборная Молдавии. Поэтому гол Соболева в этой встрече можно взять», — сказал Казанский.
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