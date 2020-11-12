«Металлург» Мг — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Йокерит».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.77.
«Йокерит» с «Барысом» у нас нынче прямо-таки молочные братья. Оба переболели, к обоим лига при этом отнеслась с полным понимаем (чай, иностранцы, а не «Локомотив» какой-то – надо понимать). Оба напропускали кучу матчей и во время евротуровой паузы вынуждены были нагонять. Оба пытаются влезть в зону плей-офф, у обоих получается, мягко говоря, не очень хорошо, но оба там будут, поскольку имеют ещё солидный запас несыгранных матчей. Вот в понедельник «Барыс» влетел в Ярославле с грохотом и под фанфары, у «Йокерита» ни черта не получалось дома со СКА. Но теперь, несмотря на выезд, соперник будет попроще. Потому что «Магнитку», как мы видим, продолжает штормить. Пока о кадровых изменениях в Магнитогорске не говорят, причём при прямых вопросах не говорят демонстративно. Но чувствуется, что стул под Ильёй Петровичем если ещё не горит, то уже дымится.
А вот после отчётного матча может и загореться, если горячие финские парни увезут два очка и будет уже всё равно, сколько они «Магнитке» оставят. А прихлопнуть нынешнюю «Магнитку», вдобавок ещё разучившуюся забивать, «Йокерит» даже в своём нынешнем, не полностью восстановленном состоянии вполне может.
Но не будем о плохом. Наоборот. То, что Воробьёва-младшего уже практически вывели в чистое поле и того гляди поставят лбом к стенке, придаёт грядущему матчу определённый шарм. Интересно будет посмотреть, станет ли «Магнитка» рвать на себе одежду надвое за своего тренера.
В общем, матч будет с искрами. То есть практически равный, и завершится победой в одну, максимум в две шайбы. Чьей победой? Я всё-таки думаю, что «Магнитки». Ну не валяла же она 10 дней дурака. И даже если Илья Петрович по тетрадкам своего бати в паузе загрузил своих ребят так, что у них из ушей валил чёрный, едкий дым, то ко второму матчу «Магнитка» всяко должна разбегаться. И передавить горячих финских парней», — сказал Лебедев.
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