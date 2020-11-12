Молдавия — Россия: ставка Алексея Андронова на контрольную игру

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч сборных Молдавия — Россия.



Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 1.77.



«Контрольный матч, который, повторюсь, наверное, не очень хорошо вписывается в календарь. Игроки и так перегружены. Для них это испытание. Все больше и больше тренеров говорят о том, что это все может привести к серьезным проблемам со здоровьем футболистов. Для нашей сборной это еще и вызов, потому что нет Дзюбы. Я думаю, что нет смысла это все обсуждать. Но для тех игроков, которые будут выходить в линию атаки, это шанс проявить себя, не оглядываясь на капитана, не пытаясь с ним очно в чем-то конкурировать. Просто они будут выполнять ту работу, о которой попросит главный тренер.



Конечно, на мой взгляд, Россия сильнее и должна одерживать победу в этом матче. Я думаю, что даже на уверенную победу можно поставить. Во всяком случае, из всех коэффициентов, которые я вижу, выбрал бы 1,77 на победу России с форой (-1,5) мяча. По-моему, это самый лучший вариант, потому что потеря Дзюбы должна мобилизовать всех остальных. Да, есть и еще проблемы с составом, но я верю, что Станислав Черчесов сможет их решить, а команда наконец-то сыграет качественный матч», — сказал Андронов.

Молдавия — Россия. Прогноз на матч: Сафонов триумфально дебютирует, Соболев заменит Дзюбу Черчесов получает идеальную возможность проверить в деле вратаря «Краснодара».