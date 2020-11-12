«Локомотив» — «Автомобилист»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Автомобилист».
Ставка: победа «Локомотива» и минимум 6 шайб в матче за 4.18.
«Локомотив» идёт вторым в таблице лиги (36 очков), уступая только ЦСКА (37). Причём ярославцы имеют один матч в запасе, поэтому потенциально даже обгоняют «армейцев».
Заслужено ли так высоко забралась команда под управлением Андрея Скабелки? Абсолютно! «Локомотив» уже выдавал длинную победную серию, а сразу после перерыва эффектно разобрался у себя дома с «Барысом» (7:2).
При этом «Автомобилист» тоже хорош, идёт четвёртым в таблице (33). Там играет лучший бомбардир лиги Алексей Макеев, но не будет Павла Дацюка, не выступающего из-за травмы. Что любопытно, в последнем матче Екатеринбург победил рижское «Динамо» с тем же счётом 7:2. Но всё-таки стабильности «Автомобилисту» при Билле Питерсе пока не хватает.
Я почти уверен, что в этом матче мы увидим много голов. А чтобы увеличить коэффициент, давайте возьмём 4.18 за то, что «Локомотив» выиграет в основное время, и общий тотал в матче составит больше 5.5 шайб», — сказал Лысенков.
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