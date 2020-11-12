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Молдавия – Россия: прогноз Кирилла Дементьева на контрольную встречу 12 ноября

Молдавия – Россия: прогноз Кирилла Дементьева на контрольную встречу 12 ноября
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на товарищеский матч Молдавия – Россия. Встреча в Кишиневе состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск.

Ставка: обе забьют за 2.46.

«На товарищеские матчи делать прогноз всегда очень трудно. Неизвестна мотивация команд, особенно это касается встречи России и Молдавии. Понятно, что Черчесов делает основной упор на Лигу наций. Если российская сборная выиграет турнир, это может поспособствовать улучшению перспектив для выхода на ЧМ-2022.

Учитывая статус игры, что состав, скорее всего, будет у нас не основной, можно рискнуть поставить на обоюдные голы. Для молдаван этот матч, наверное, чуть более принципиальный. Коэффициент 2.46 оправдывает риск», — сказал Дементьев.

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