Молдавия – Россия: прогноз Кирилла Дементьева на контрольную встречу 12 ноября

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на товарищеский матч Молдавия – Россия. Встреча в Кишиневе состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск.



Ставка: обе забьют за 2.46.



«На товарищеские матчи делать прогноз всегда очень трудно. Неизвестна мотивация команд, особенно это касается встречи России и Молдавии. Понятно, что Черчесов делает основной упор на Лигу наций. Если российская сборная выиграет турнир, это может поспособствовать улучшению перспектив для выхода на ЧМ-2022.



Учитывая статус игры, что состав, скорее всего, будет у нас не основной, можно рискнуть поставить на обоюдные голы. Для молдаван этот матч, наверное, чуть более принципиальный. Коэффициент 2.46 оправдывает риск», — сказал Дементьев.

Молдавия — Россия. Прогноз: Черчесов без Дзюбы и Марио Фернандеса — деньги на ветер Сборная России осталась без Дзюбы, Фернандеса и Шунина. Кому-то придётся выйти на первый план.