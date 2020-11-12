Молдавия — Россия: прогноз Александра Мостового на контрольную игру в Кишиневе

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Молдавия — Россия.
Ставка: ничья за 6.35.
«Сборная Молдавии в следующем году отмечает 30-летие, но за такой срок ни разу не принимала участия в финалах чемпионатов мира и Европы. На сегодняшний день коллектив возглавляет турецкий специалист Энгин Фират, который должен был помочь создать боеспособный коллектив, но пока дела у команды идут не очень.
Молдавская дружина проиграла 9 из 10 последних встреч и только в игре против Косово смогла вырвать один балл (1:1).
В отличие от хозяев матча, Россия смогла сыграть в финалах четырёх чемпионатов мира и шесть раз выходила в плей-офф главного футбольного турнира Европы. После того как подопечные Станислава Черчесова выиграли 6 из 7 матчей отборочного цикла на Евро-2020 и поединков Лиги наций, наши парни во время последней паузы на игры сборных уступили Швеции и разделили баллы с Турцией и Венгрией.
Я считаю, что эта игра абсолютно ничего не значит для сборной России, у которой впереди два ключевых поединка. Уверен, что Черчесов выпустит на игру второй или третий состав для проверки состояния игроков.
Для Молдавии это хороший шанс прервать серию неудач и показать, что команда жива. Нельзя не отметить, что потеря Дзюбы не лучшим образом может сказаться на моральном состоянии всех игроков российской команды.
Я предполагаю, что игра будет равной и завершится вничью, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.
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