«Динамо» М – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 12 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Северсталь».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.52.



«Северсталь» была одной из тех редких команд, для которых паузы практически не было. Не по своей вине – отдавать долг приехал «Барыс», но, вместо того чтобы отдать, увез из Череповца два очка. Тот самый, который влетел в Ярославле под фанфары.



В принципе «Северсталь» своё место знает и «не по чину не хапает». То есть по идее должна смиренно отдавать очки лидерам, в том числе и «Динамо». Но, похоже, в Череповце бело-голубые, несмотря на оба свои Кубка Гагарина, за лидеров нынче не канают. Поскольку «Северсталь» играет с ними достаточно успешно, настолько успешно, что выиграла четыре из пяти последних «междусобойчиков». Правда, до этого северяне от москвичей в основном огребали, и тенденция была переломлена лишь в предыдущем сезоне, но переломлена хорошо. Продолжается ли она, нам и предстоит выяснить, поскольку в текущем сезоне соперники ещё не встречались.



Лично мне кажется, что выиграть в Москве «Северсталь» на этот раз не сможет. Интригу держать до самого конца – сможет, выпить всю кровь из бело-голубых и Владимира Крикунова – это сколько угодно. А вот выиграть – нет. Я даже не берусь точно сформулировать, откуда взялось это понимание. Вот есть оно, и всё тут. Видимо, жизненный опыт подсказывает: чем ближе к Новому году, тем больше команды второго эшелона, к коим точно относится «Северсталь», а относится ли «Динамо», пока непонятно, должны сдавать. И в игре, и в результатах, и в турнирном положении. Скажем, «Витязь» это понимание уже подтверждает, вывалившись из зоны плей-офф, а ведь совсем недавно чувствовал себя там вполне комфортно. Пришла пора и «Северстали», пусть и не идти сразу на дно, но потихоньку-полегоньку двигаться вниз. Для нынешней «Северстали» шестое место на Западе будет солидным успехом, седьмое – приличным результатом, а она пока пятая, и в этом видится какой-то непорядок.



Итак, «Динамо» возьмёт два очка. Каким макаром оно это сделает, через игру или через «сушилку», сказать не берусь. Но – возьмёт. Придётся постараться и попотеть, разница в счёте будет совсем небольшой, а может быть, даже и минимальной. Но всё закончится в основное время», — сказал Лебедев.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз: Разин испортит настроение Крикунову, Шипачёву и Ерёменко Череповчане всего один раз в сезоне проиграли два матча подряд.