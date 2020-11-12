Молдавия — Россия: ставка Евгения Ловчева на товарищеский матч

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч Молдавия — Россия.



Ставка: победа России за 1.25.



«Прогноз на матч Молдова – Россия: Россия победит, Россия победит в первом тайме, Молдова не забьёт.



Каждый раз Черчесов вызывает новых игроков для того, чтобы посмотреть их в деле. Учитывая, что в предыдущий вызов в сборную сильно нагрузилась основная обойма футболистов во главе с Дзюбой, я думаю, что им дадут немного передохнуть. Сразу после этой игры будут игры Лиги наций. Молодые ребята, а также те, которые ещё не играли, будут стараться. По классу российский футбол всё-таки посильнее. Мне думается, что это сыграет основную роль и россияне молдаван должны обыграть», — сказал Ловчев.

Молдавия — Россия. Прогноз на матч: Сафонов триумфально дебютирует, Соболев заменит Дзюбу Черчесов получает идеальную возможность проверить в деле вратаря «Краснодара».