Молдавия — Россия: ставка Евгения Ловчева на товарищеский матч
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч Молдавия — Россия.
Ставка: победа России за 1.25.
«Прогноз на матч Молдова – Россия: Россия победит, Россия победит в первом тайме, Молдова не забьёт.
Каждый раз Черчесов вызывает новых игроков для того, чтобы посмотреть их в деле. Учитывая, что в предыдущий вызов в сборную сильно нагрузилась основная обойма футболистов во главе с Дзюбой, я думаю, что им дадут немного передохнуть. Сразу после этой игры будут игры Лиги наций. Молодые ребята, а также те, которые ещё не играли, будут стараться. По классу российский футбол всё-таки посильнее. Мне думается, что это сыграет основную роль и россияне молдаван должны обыграть», — сказал Ловчев.
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Черчесов получает идеальную возможность проверить в деле вратаря «Краснодара».
- 12 ноября 2020
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