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Сербия — Шотландия: прогноз Дмитрия Симонова на стыковую игру за выход на Евро-2020

Сербия — Шотландия: прогноз Дмитрия Симонова на стыковую игру за выход на Евро-2020
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на на стыковой матч финала отбора к Евро-2020 Сербия — Шотландия.

Ставка: победа Шотландии с форой (+1) за 1.67.

«Сербия имеет в составе целую группу европейских звёзд средней величины. Но команда из них пока не складывается. В 2020 году сербы выиграли лишь один матч из пяти — у Норвегии (2:1). Зато это была самая важная игра, при всём уважении к турниру Лиги наций. Победа над норвежцами позволила пройти в решающий бой за путёвку на Евро-2020.

У Шотландии, наоборот, год складывается суперудачно. Четыре победы при одной ничьей, причём лишь в одном матче тотал был больше 2.5. В октябре шотландцы ухитрились не пропустить ни одного мяча в трёх матчах!

Думаю, что нас ждёт матч с равными шансами, где на стороне шотландцев будут командная игра и крепкая оборона, а у сербов — индивидуальное мастерство звёзд в атаке. Впрочем, Сербия тоже вряд ли раскроется. Цена поражения слишком высока. Настоящий финал. Поэтому нас, скорее всего, ждёт низовой поединок, где исход может решить один гол. И если даже поражение крепкой Шотландии случится, оно вряд ли будет крупнее, чем в один мяч», — полагает Симонов.

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В восьми последних играх у шотландцев шесть побед.
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