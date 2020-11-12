Венгрия – Исландия: прогноз Александра Вишневского на встречу плей-офф Лиги наций

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на стыковой матч финала отбора к Евро-2020 Венгрия – Исландия.



Ставка: победа Исландии с форой (0) за 2.23.



«Обе эти команды так знатно проявили себя на прошлом чемпионате Европы во Франции, что будет обидно не увидеть кого-то из них в финальной части следующего континентального первенства. Конечно, больше хотелось бы видеть на Евро харизматичную сборную Исландии с её прекрасными фанатами, но наши пожелания мало повлияют на матч. Впрочем, я верю в исландцев и на основании холодного расчёта. Команда Эрика Хамрена очень уверенно разобралась в полуфинале со сборной Румынии (2:1), позволив сопернику лишь один раз попасть в створ своих ворот, да и то с пенальти и при счёте 0:2. Впрочем, венгры в полуфинале выиграли тоже очень уверенно, отцепив от чемпионата Европы сборную Болгарии – 3:1 в Софии. Но у сборной Исландии нет никаких потерь в составе перед финалом. Эрик Хамрен может выпустить тот же стартовый состав, что в полуфинале.



А вот венгры пострадали от коронавируса и не смогут выставить оптимальный состав. Я бы поставил тут на Исландию с форой (0) при условии коэффициента не менее 2.2. За время выступлений в группе А Лиги наций исландцы привыкли к постоянному противостоянию с топ-сборными, и после этого играть решающий матч против соперника принципиально более низкого уровня – Венгрии – им должно быть психологически комфортно. Ну а с волей и характером у сборной Исландии полный порядок», — сказал Вишневский.

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