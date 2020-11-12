Северная Ирландия – Словакия: прогноз Александра Вишневского на игру за выход на Евро-2020

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на стыковой матч финала отбора к Евро-2020 Северная Ирландия — Словакия.



Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 1.52.



«Оба соперника в последнее время выглядят одинаково блёкло по результатам. В полуфиналах обе команды выиграли лишь в серии послематчевых пенальти, уступив соперникам по количеству ударов по воротам в основное время. А в начавшемся в сентябре новом розыгрыше Лиги наций сборные Северной Ирландии и Словакии идут последними в своих группах, набрав лишь по одному очку за четыре матча. В сентябрьских и октябрьских матчах обе команды выступали крайне плохо.



Словаки по составу выглядят предпочтительнее сборной Северной Ирландии, но сейчас у них шесть футболистов выбыли из строя из-за травм, включая экс-зенитовца Мартина Шкртела. А вот у сборной Северной Ирландии – ни одной потери в составе. Плюс у Северной Ирландии преимущество своего поля.



Мне кажется, последние неудачи и высочайшая ставка на кону – выход в финальную часть чемпионата Европы – будут сковывать футболистов. Думаю, что счёт 0:0 тут может продержаться на табло довольно долго. До перерыва – запросто. Я выберу в этом матче ставку на тотал меньше 1 гола в первом тайме. Если залетит один мяч – будет возврат ставки, если нет – выигрыш, пусть и со скромным коэффициентом. Но шансы на более чем один гол кажутся тут весьма низкими. Обе команды не в лучшем состоянии и наверняка будут думать в первую очередь о том, как бы не пропустить», — сказал Вишневский.