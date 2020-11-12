Грузия — Северная Македония: прогноз Александра Аксёнова на стыковой матч Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на стыковой матч Грузия – Северная Македония в рамках отбора к Евро-2020.



Ставка: ТМ 2 за 1.79.



«Согласитесь, что шансы здесь примерно 50 на 50. Конечно, в составе Северной Македонии есть такой футболист, как, например, Горан Пандев, который очень давно играет в футбол. Именно такие игроки умеют делать разницу. Наверное, в этом есть небольшое преимущество сборной Македонии.



Совсем недавно эти команды встречались в Лиге наций, сыграли вничью 1:1. Но мы понимаем, что Лига наций – это замена контрольным матчам, там команды себя чуть спокойнее чувствуют. Здесь будет борьба основательная, борьба за исторический шаг, поэтому команды будут играть очень осторожно, в первую очередь будут думать об обороне, а только потом об атаке.



Поставлю на то, что в матче Грузия – Северная Македония будет меньше двух голов», — сказал Аксёнов.

Грузия — Македония. Прогноз: Лория, Пандев и Кверквелия знают, что могут войти в историю На кону путёвка на Евро-2020. О голах можно забыть.