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Грузия — Северная Македония: прогноз Александра Аксёнова на стыковой матч Евро-2020

Грузия — Северная Македония: прогноз Александра Аксёнова на стыковой матч Евро-2020
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на стыковой матч Грузия – Северная Македония в рамках отбора к Евро-2020.

Ставка: ТМ 2 за 1.79.

«Согласитесь, что шансы здесь примерно 50 на 50. Конечно, в составе Северной Македонии есть такой футболист, как, например, Горан Пандев, который очень давно играет в футбол. Именно такие игроки умеют делать разницу. Наверное, в этом есть небольшое преимущество сборной Македонии.

Совсем недавно эти команды встречались в Лиге наций, сыграли вничью 1:1. Но мы понимаем, что Лига наций – это замена контрольным матчам, там команды себя чуть спокойнее чувствуют. Здесь будет борьба основательная, борьба за исторический шаг, поэтому команды будут играть очень осторожно, в первую очередь будут думать об обороне, а только потом об атаке.

Поставлю на то, что в матче Грузия – Северная Македония будет меньше двух голов», — сказал Аксёнов.

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