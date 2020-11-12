Молдавия — Россия: прогноз Ильи Казакова на контрольную встречу 12 ноября

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Молдова — Россия.



Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 1.79.



«Матч, в котором исход предопределён. Россия, разумеется, сильнее, потому что сложно сравнить любого ликвидного игрока сборной Молдавии с подопечным Станислава Черчесова, представляя костяк его команды.



На мой взгляд, игра будет с листа. Потому что у россиян новый голкипер. Нет Антона Шунина. Ждём в этом матче в воротах Матвея Сафонова. Не будет Марио Фернандеса. Очень новая и необычная линия атаки. Потому что из всех нападающих в строю остался только Александр Соболев.



Мне кажется, второй тайм будет результативнее первого. Также я бы взял Ф2 (-1.5)», — сказал Казаков.

Молдавия — Россия. Прогноз на матч: Сафонов триумфально дебютирует, Соболев заменит Дзюбу Черчесов получает идеальную возможность проверить в деле вратаря «Краснодара».