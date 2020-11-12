Молдавия — Россия: ставка Александра Аксёнова на контрольный матч 12 ноября

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на товарищеский матч Молдавия — Россия.
Ставка: гол Соболева за 4.20.
«Сборная России является безусловным фаворитом в матче с Молдавией. И говоря о предстоящем товарищеском поединке, мы, конечно же, должны отталкиваться от нынешнего состояния российских игроков. Ковид не дремлет и постепенно отцепляет от основного состава то одного футболиста, то другого. Впрочем, основная потеря не связана с вирусом — Артём Дзюба не вызван на этот сбор, в остальном игровое сочетание выглядит весьма и весьма эффектно. Даже при большом количестве заболевших.
Думается, при таком раскладе преимущество российской сборной будет весьма существенным. А что-то новое мы наверняка увидим от тех, кто впервые получит основательный шанс на уровне национальной команды. Речь в первую очередь об Александре Соболеве, который, быть может, не всегда проявляет себя в «Спартаке», но если выходит на футбольное поле, то мы обязательно видим невероятное желание себя проявить. Допускаю, что в отсутствие Дзюбы, Заболотного и Смолова именно Соболев станет главным нападающим. Поэтому я в этом матче поставил бы на гол Александра Соболева. А вот гадать о возможном превосходстве по счёту не стал бы — в этом веке россияне трижды встречались с Молдавией, а побед было только две, с минимальным превосходством — 1:0 и 2:1», — сказал Аксёнов.
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