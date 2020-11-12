ЦСКА – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.95.
«То, что «Салават» перед паузой выиграл три матча, невесть какое событие. Там и соперники у уфимцев были вполне «съедобными»: «Куньлунь», «Амур» да никакая в тот момент «Магнитка». Но эти три победы позволили юлаевцам в кои-то веки обойти в своём многострадальном дивизионе Чернышева «Авангард» и сразу выскочить на второе место в Восточной конференции. А вот это уже интересно, особенно с учётом того, что на первом – «Ак Барс».
Но, покрасовавшись во время паузы возле «больших татар» на вершине турнирной таблицы, «Салават» вновь слетел вниз, едва чемпионат возобновился. Потому что «ястребы» сразу же обыграли ХК «Сочи», а уфимцы ещё не играли и матчем в Москве только начнут свой крестовый поход.
А поход, особенно в его выездной части, будет ох каким нелёгким. Потому что вслед за ЦСКА сразу же надо будет играть с «Динамо» и тут же лететь в Питер. Да и по возвращении домой будет не сильно легче. В общем, на второе восточное место в обозримом будущем «Салават» может вернуться, если «Авангард» совсем уж посыплется, а это вряд ли.
Смогут ли юлаевцы поживиться чем-то у ЦСКА, кроме геморроя? С одной стороны, вроде бы вряд ли. Особенно с учётом того, что предыдущий матч «армейцы» проиграли своему принципиальному сопернику, «Спартаку». То есть против «Салавата» выйдут в состоянии повышенной злобности. Но с другой стороны, «Салават» в последние сезоны играет с «армейцами» весьма ровно, чередуя победы и поражения. А в этом сезоне он уже успел один раз ЦСКА проиграть. Поэтому я иду вслед за математикой и, вопреки логике, рискну предсказать гостевую победу «Салавата». В основное время будет совсем нагло. А вот за его пределами – нет, ну я имею право пофантазировать?» — сказал Лебедев.
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