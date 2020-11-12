Молдавия — Россия: дай точный прогноз на контрольный матч — получи 500 рублей!
Сегодня, 12 ноября, сборная России на выезде проведёт контрольный матч с командой Молдавии. Начало — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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