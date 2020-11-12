Молдавия — Россия: результат матча 12 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.



Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Поставить на победу России в букмекерских конторах предлагалось коэффициентом 1.28. Успех Молдавии оценивался букмекерами коэффициентом 19.00. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 6.45. С 1000 рублей можно было выиграть 6450 рублей.



На тотал больше 2.5 мяча давали 1.83, а на тотал меньше 2.5 мяча 2.19. «Обе забьют — нет» оценивался в 1.55, точный счёт 0:0 — в 14.0.