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Молдавия — Россия: результат матча 12.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Молдавия — Россия: результат матча 12.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.

Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Поставить на победу России в букмекерских конторах предлагалось коэффициентом 1.28. Успех Молдавии оценивался букмекерами коэффициентом 19.00. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 6.45. С 1000 рублей можно было выиграть 6450 рублей.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.83, а на тотал меньше 2.5 мяча 2.19. «Обе забьют — нет» оценивался в 1.55, точный счёт 0:0 — в 14.0.

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