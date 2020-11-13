«Амур» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 13 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Минск.

Ставка: ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.71.

Минское «Динамо» накануне навело шороху в Новосибирске. Редко когда удаётся увидеть обратную замену вратаря на 11-й минуте. Однако «зубры» за это время умудрились забить пять раз и ничего не пропустить в ответ, установив рекорд скорострельности КХЛ. Понятно, что без везения тут не обошлось. Пять шайб после восьми бросков!



«Снеговиков» определённо сбило быстрое удаление Йокипакки, которое гости реализовали за 16 секунд. Дальше хозяева просто поплыли, но тут нужно похвалить клуб из Беларуси. Он почувствовал запах крови и продолжил ковать железо. Всё это при отсутствии нескольких лидеров и главного тренера (Крэйг Вудкрофт подхватил коронавирус).



Понятно, что оставшееся время превратилось в тренировку, отыграть пять шайб за 50 минут ошеломлённая «Сибирь» не смогла. Победа позволила минчанам закрепиться в зоне плей-офф. Визит в Хабаровск — по умолчанию удовольствие ниже среднего, но силы накануне удалось сэкономить, а столь яркий успех непременно добавит куража.



Даже удивительно, что букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество. «Амур» не выходил на лёд с 1 ноября, простой серьёзный. И самое главное — стабильности у хозяев по-прежнему нет. А «зубры» в трёх из четырёх предыдущих очных встреч забивали по три шайбы.



В общем, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.34 и ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.71. Атака у гостей в полном порядке, так что перекос в линии кажется не совсем адекватным.